Teles anuncia geminação entre município da Calheta e cidade inglesa de Crawley

O português Carlos Castro, Mayor da cidade de Crawley, em Inglaterra, encontra-se na Madeira para uma visita oficial de três dias ao concelho da Calheta, a convite do Presidente da Câmara, Carlos Teles. Os autarcas acabam de anunciar, durante a visita do Mayor aos Engenhos da Calheta, a celebração de um acordo de geminação entre as cidades madeirense e inglesa.

A o protocolo será efectivado no primeiro semestre de 2019, aquando de uma visita de uma comitiva calhetense a Inglaterra.

A Crawley e Calheta tornarn-se, assim, “cidades irmãs”, estreitar laços de cooperação com benefícios para os calhetenses que residem em Crawley e também para o desenvolvimento do concelho da Calheta, concretamente no que toca a questões sociais, emprego e promoção do turismo entre as duas localidades.

De referir que, integrado no programa da visita, realiza-se, esta noite, um jantar oficial com aproximadamente 100 calhetenses, que representam as diferentes forças vivas e instituições locais de cariz associativo cultural, humanitário, social e desportivo.