Tecnologias de Acessibilidade nas bibliotecas escolares da Madeira para auxiliar inclusão

A Direcção Regional da Educação da Madeira e a Altice Portugal, através da Fundação PT, vão entregar, amanhã, às bibliotecas escolares da Região, um conjunto de soluções tecnológicas de acessibilidade às comunicações e à leitura e escrita inclusiva, no âmbito de um protocolo estabelecido entre ambas as entidades. A sessão decorre pelas 11h30, na Escola Básica do 1º ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente e contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Dr. Jorge Carvalho, do Director Regional de Educação, Dr. Marco Gomes e da Diretora da Fundação PT, Dra. Graça Rebôcho, entre outras entidades.

Esta iniciaitva vai permitir a inclusão escolar de estudantes com necessidades educativas especiais, relacionadas com limitações na audição, visão, oralidade, ou mesmo neuromotoras ou cognitivas. Do lado da DRE, esta entrega é complementada com kits de livros e actividades em formatos acessíveis: Braille, Áudio, Digital, Língua Gestual Portuguesa, Leitura Fácil, Símbolos pictográficos e Negro Ampliado.

O presente protocolo, realizado no âmbito do projecto ‘Todos Podem Ler’, tem como finalidade promover a leitura e a escrita inclusiva nas bibliotecas escolares, criando e divulgando livros e actividades em formatos acessíveis a todos.