Tecnologias de Acessibilidade devem chegar a mais quatro escolas da Região no próximo ano

Quatro escolas da Região receberam, hoje, material didáctico, por parte da Fundação PT, que pretende ser uma forma de inclusão e ser uma contribuição para a literacia digital, neste projecto de ‘Tecnologias de Acessibilidade nas bibliotecas escolares da Madeira’. O objectivo passa, já no próximo ano, por chegar mais quatro escolas, totalizando 20 estabelecimentos de ensino na Região.

A Directora da Fundação PT, Graça Rebôcho, revelou que este é o quarto ano da iniciativa, abrangendo agora 16 escolas da Região. No entanto, são já 30 mil os estudantes abrangidos pelo projecto. “Este tipo de iniciativas pode ajudar todos os alunos. Se queremos que a escola seja inclusiva, o que fazemos não é colocar os alunos com necessidades educativas especiais à parte de outros alunos”, explicou a dirigente. A directora parabenizou a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de São Vicente, onde decorreu a cerimónia, pela forma como funciona em termos de integração. Por seu lado, Jorge Carvalho afirmou que tudo é feito para criar as condições para que todos os nossos jovens possam ter igualdade de oportunidades. “A igualdade de oportunidades só é possível se tivermos a capacidade de responder de forma diferente a cada um, de acordo com cada um”, explicou o secretário regional da Educação.

O governante mostrou-se satisfeito por ter tido a coragem de implementar e assumir essas diferenças. “Acima de tudo procurámos uma integração pela inclusão”, disse Jorge Carvalho. Através das novas tecnologias e metodologias, aliada à equipa das acessibilidades, procura-se corresponder às necessidades, para que todos possam responder em igualdade de circunstâncias.

O secretário disse estar reconhecido quando vê que, com o apoio dos técnicos s instituições, entram no ensino superior alunos que foram acompanhados, através de língua gestual, obtendo a sua autonomia.

O governante reforçou o papel das parceiras, neste caso com a Fundação PT, que permite unir esforços e chegar a mais pessoas, tornando-se um projecto de sucesso.