Taxas de juro no crédito à habitação sobem há quatro meses

Em setembro de 2018, a taxa de juro no crédito à habitação apenas aumentou ligeiramente e, por isso, a prestação média manteve-se na Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota da Direcção Regional de Estatística, a taxa de juro implícita no crédito à habitação (usada pela banca para definir quanto vale o seu dinheiro junto dos que querem comprar casa) na RAM) fixou-se assim “em 0,992%, registando um acréscimo de 0,013 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (0,979%). É o quarto mês consecutivo no qual aquela taxa cresce”, diz. Em um ano (face a Setembro de 2017), a taxa cresceu 0,026 pontos percentuais.

Por outro lado, “o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação manteve-se nos 268 euros, tendo os juros se fixado nos 48 euros e a amortização nos 220 euros (os mesmos valores de Agosto de 2018)”, valores que têm-se mantido estáveis há praticamente um ano.

Já o “montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação diminuiu para 58.235 euros (58.343 euros em Agosto de 2018)”, calcula a DREM, e uma redução em um ano de 917 euros.

Comparando com a situação nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 1,043% (pagamos em média menos juros na Madeira), mais 0,004 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos estabilizou nos 242 euros (pagamos em média mais 26 euros). Já o capital em dívida na média nacional era de 52.173 euros, o que significa que, em média, na Região Autónoma, o devedor tem mais 6.062 euros para pagar.