Taxa de desemprego no 1.º trimestre na Madeira sobe para 9,1%

A taxa de desemprego no 1.º trimestre de 2018 na Região Autónoma da Madeira aumentou em 0,2 pontos percentuais face ao 4.º trimestre de 2017, passando de 8,9% para 9,1%.

Um aumento que é muito inferior ao que se verificara no 1.º trimestre de 2017 face ao trimestre anterior (o 4.º) de 2016, que crescera 1,5%.

Por outro lado, apesar deste retrocesso estes 9,1% são o segundo valor mais baixo desde que em 2011 foi alterada a forma de cálculo deste indicador económico, o que também implica que, como está na imagem, este tenha sido o 1.º trimestre mais baixo nestes oito anos, nomeadamente menos 10,7 pontos percentuais face ao pior trimestre de sempre, os primeiros três meses de 2013.

Também de notar que a Região continua a ser a que tem a maior taxa de desemprego do país, que apresentou uma melhoria de 0,2 pontos percentuais para 7,9%, sendo que apenas o Norte e o Alentejo viram as taxas trimestrais melhorarem entre o 4.º do ano passado e o primeiro deste ano.

Leia mais na edição de amanhã.