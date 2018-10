Taxa de criminalidade na Região aumentou 6,7% em 2017

A taxa de criminalidade na Região Autónoma da Madeira (RAM) aumentou 6,7% em 2017 face ao ano precedente, mas permanece abaixo da média nacional, segundo nota a Direcção Regional de Estatística.

Com a apresentação série estatística da Justiça, referente nomeadamente aos crimes registados pelas autoridades policiais, taxa de criminalidade, escrituras públicas e principais actos notariais celebrados por escritura pública, a DREM acrescenta nova informação relacionada com a “Duração Média dos Processos Findos nos Tribunais Judiciais de 1ª Instância por Tipo de Processo”, para os anos de 2015 e 2016”, salienta.

Assim, voltando ao princípio, no ano passado “foram registados pelas Autoridades Policiais 6,5 mil crimes na Região, representando um aumento de 6,7% face ao ano anterior (6,1 mil)”, sendo que os “crimes com maior importância relativa no total de crimes registados – ‘crimes contra pessoas’ e ‘crimes contra o património’ – representavam em conjunto, em 2017, 74,4%, tendo ambos registado aumentos relativamente a 2016, de 0,2% e 18,9%”, respectivamente.

No ano passado, reforça, “a taxa de criminalidade - que corresponde ao rácio do número de crimes pela população residente (em milhares) – situou-se em 25,4%, superior à registada em 2016 (23,8%). De qualquer modo, aquela taxa foi substancialmente inferior à média nacional (33,2‰) e ao valor registado na Região Autónoma dos Açores (38‰). Na Região, as taxas mais elevadas foram observadas nos ‘crimes contra o património’ (9%) e nos ‘crimes contra a integridade física’ (6,9%)”, adianta.

Funchal com quase metade dos crimes

Ribeira Brava tem a taxa mais alta pelo rácio da população

Por município, “praticamente metade dos crimes registados na RAM, em 2017, ocorreram no Funchal (3,1 mil crimes, 47,7% do total), seguido dos municípios de Câmara de Lobos (979 crimes, 15,1%), Machico (576 crimes, 8,9%) e Santa Cruz (565 crimes, 8,7%)”, adianta.

Segundo o município, “a taxa mais baixa foi a de Santa Cruz (12,7%), sendo a mais elevada registada na Ribeira Brava (35,1%). Para além deste município, Funchal (29,5%), São Vicente (29,3%), Câmara de Lobos (28,9%) e Machico (28,4%) apresentaram rácios superiores à média regional”.

Duração média de processos aumenta

Sobre o novo indicador, diz a DREM que, “em 2016, a duração média dos processos findos nos Tribunais Judiciais de 1ª Instância aumentou em praticamente todos os tipos de processos, à excepção dos tutelares, cuja duração baixou 6 meses. O maior aumento foi observado nos processos laborais (+4 meses). Quanto aos processos mais longos do sistema – os cíveis – a sua duração foi agravada em 1 mês, passando de 30 meses em 2015, para 31 meses em 2016”.

Por fim, no que diz respeito número de escrituras públicas, “em 2017 verificou-se um aumento de 13,7% face ao ano transacto, passando de 4,5 mil escrituras em 2016, para 5,1 mil escrituras em 2017”, revelador também do aumento da actividade económica no geral.