Tarifas não vão baixar

Em cinco horas de comissão de inquérito a prestação do presidente executivo da TAP gerou incómodo aos deputados, sobretudo quando reafirmou na existência de “preços módicos” na rota Lisboa-Madeira.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Referência ainda para a aviação, com o DIÁRIO a destacar um Inverno que irá trazer mais 222 mil lugares. O Aeroporto da Madeira prevê um crescimento de 17%, sobretudo dos mercados alemão e britânico. Destaque ainda para as companhias aéreas ‘Volotea’ e ‘Primera Air’ que deixam de voar para a Região.

No Funchal destaque para a ‘Frente Mar’ que agrava prejuízo com passivo de 2,2 milhões, enquanto o Governo volta a colocar o edifício ‘Golden’ em hasta pública no fim do mês.

No desporto o nosso matutino dá destaque ao futebol feminino. As madeirenses ganham cada vez mais espaço no futebol nacional.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.