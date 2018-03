TAP não assegurou estadia a passageiros de voos divergidos

O voo TP1691 que deveria ter aterrado ontem pelas 22h30 na Madeira acabou por divergir para Lisboa, de onde partiu uma hora e meia antes, devido ao vento forte que fustigou a pista do aeroporto e que obrigou ao cancelamento de 17 voos de e para a Região.

Chegados ao ponto de partida, pelas 23h45, os passageiros foram informados, já na gare do aeroporto Humberto Delgado, que apenas teriam direito a estadia os que estavam em trânsito de outro destino. Os passageiros que iniciaram a viagem em Lisboa com destino ao Funchal teriam de pernoitar em “casa própria” ou, em alternativa, procurarem um hotel, pagarem o valor e apresentarem, depois, a factura à TAP para reembolso. Os dois funcionários da companhia no local não souberam esclarecer se havia um não um tecto por noite, deixando os passageiros abandonados à sua sorte. A explicação era de que os hotéis com quem a companhia tinha acordo estariam lotados. Uma consulta rápida ao site da ‘Booking’ mostrou que existia muitos quartos disponíveis na quase totalidade das unidades hoteleiras de Lisboa.

Presente no local o DIÁRIO assistiu à indignação dos passageiros que iniciaram a viagem em Lisboa, alguns deles com idade avançada e sem conhecerem a capital do país. Não sabiam para onde deveriam se dirigir para poderem passar a noite, após uma viagem com uma descida e aproximação à Madeira muito turbulenta.

A assistência prestada pela TAP não referiu igualmente se havia direito a refeição ou a transporte pagos.

Quanto ao voo de regresso nada foi revelado. Todas as informações foram canalizadas para a linha telefónica da TAP, uma vez que os balcões do Aeroporto de Lisboa já estavam encerrados àquela hora.

Passageiros de outros voos TAP que ontem não conseguiram aterrar no aeroporto madeirense terão tido o mesmo problema, com a companhia a alegar que nada tinha a ver com as condições do tempo que se faziam sentir na Região.