TAP cancela três voos com destino à Madeira devido às previsões de vento forte

A TAP já cancelou os últimos três voos do dia com destino à Madeira, devido às previsões de vento forte para a costa sul da ilha da Madeira.

Estão assim cancelados os voos da TAP: das 23h35, proveniente de Lisboa; das 23h50, vindo do Porto, e o das 00h55, também de Lisboa.

Recorde-se que a Madeira encontra-se, a partir das 19 horas de hoje (17 de Outubro), sob aviso amarelo devido ao vento forte, que deverá vigorar até o final do dia de quinta-feira (18 de Outubro).

Até ao momento as operações no Aeroporto decorrem normalmente, mas prevê-se que venham a ser afectadas. Em declarações ao DIÁRIO, a TAP referiu que já se começam a notar a deterioração do estado do tempo nas proximidades do Aeroporto.

De acordo com o IPMA, as rajadas de vento deverão chegar até aos 70 quilómetros por hora, no extremo leste da ilha.