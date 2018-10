TAP antecipa três voos e cancela todos os outros de amanhã até às 18 horas

Devido à previsão de mau tempo para amanhã, a TAP antecipou para esta noite/madrugada os três primeiros voos de sábado, dois com destino a Lisboa, o das 6 horas e 7h05, agora com partida hoje às 23h20 e 00h40, e o das 7h05 com destino ao Porto, que vai sair pelas 23h35. São realizados com as aeronaves que permaneceriam no Aeroporto da Madeira durante a noite. De resto, todas as outras ligações foram cancelas pelo menos até às 18 horas de sábado, refere a companhia, que vai aguardar pelo desenvolvimento da situação para decidir se cancela ou não as restantes ligaçõe.

A tempestade Leslie deverá atingir o arquipélago e por isso a companhia está a tomar as medidas para minimizar o impacto junto dos passageiros. Segundo as relações públicas da TAP, foi aumentada a capacidade de 14 voos entre hoje e domingo com aviões maiores para responder precisamente aos constrangimentos que as possíveis condições meteorológicas adversas possam provocar.

A companhia está a contactar os passageiros com ligações ao longo do dia de amanhã que foram cancelados, podendo também as próprias pessoas ligar à TAP para saber mais informações e reagendar, se for caso disso, novas partidas, mesmo em caso de voos deste sábado que ainda não são dados como cancelados. As informações disponíveis nas páginas e chegadas do Aeroporto da Madeira em relação à TAP são contraditórias, mantendo alguns voos da companhia ao longo do dia e não fazendo coincidir os horários dos cancelados com a informação disponível nas páginas dos aeroportos de Lisboa e do Porto.

De acordo com a informação disponível, a TAP foi a única companhia até ao momento a optar por cancelar voos. O Gabinete de Relações Públicas garante que não será a única e que provavelmente estão a trabalhar mais rápido. A preocupação da TAP, reforçou ainda, é em proteger os seus passageiros e informá-los atempadamente.