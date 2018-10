Susana Prada visita amanhã o Posto Florestal do Cascalho que sofreu obras de beneficiação

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitará, amanhã, dia 4 de Outubro, às 11h30 a beneficiação do Posto Florestal do Cascalho, situado em São Jorge, Santana, cujo valor da recuperação ascendeu a 97.484,58€ (valor com IVA), sendo financiado pelos fundos europeus em 85% e os restantes 15% pelo orçamento regional.

Uma nota da Secretaria dá conta de que a vigilância nos espaços florestais, na maioria dos casos, está a cargo do Corpo de Polícia Florestal, beneficiando esta estrutura de um conjunto de instalações – Postos Florestais e Torres de Vigilância – distribuídas estrategicamente ao longo das serras.

No caso dos postos florestais, estas infraestruturas foram construídas em meados do século passado, e em virtude da sua localização, têm vindo a ser sujeitas a condições adversas, que aceleraram a sua degradação e obrigam, agora, a trabalhos de recuperação e/ou beneficiação.

Para a Secretaria tutelada por Susana Prada, estas intervenções, consideradas urgentes, são decisivas para devolver ao efectivo de guardas florestais, condições de trabalho condignas e proporcionais à nobreza da sua actividade, reforçando significativamente a eficácia na prevenção e detecção de incêndios florestais. Este Posto Florestal e a sua área envolvente são estratégicos para atingir este objectivo.