Susana Prada preside à abertura do Seminário Biogeográfico da Macaronésia no dia 24

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, preside à abertura do Seminário Biogeográfico da Macaronésia, na próxima segunda-feira, dia 24 de Setembro, às 16 horas, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Um seminário que surge na sequência do processo global lançado para todas as regiões biogeográficas da União Europeia (UE), em resposta a uma das metas definidas na Estratégia da UE para a Biodiversidade 2020. A Comissão Europeia despolectou o novo processo biogeográfico (de gestão) da Rede Natura 2000 (RN2000) para a região da Macaronésia, que integra os Arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias.

De acordo com a Secretaria de Susana Prada, este processo implica o desenvolvimento de um trabalho conjunto sobre experiências, melhores práticas e necessidades de gestão de espécies e habitats comuns às regiões da Macaronésia, envolvendo representantes da Comissão Europeia, da Administração Pública de Portugal e Espanha, gestores da RN2000 e peritos científicos e académicos, prevendo-se a realização de um seminário, no qual se discutirá os resultados e se estabelecerá o follow-up do processo.

A Região Autónoma da Madeira desenvolveu esforços no sentido de acolher esse seminário que decorrerá na cidade do Funchal, entre os dias 24 e 27 de Setembro, contando com cerca de 70 participantes.

Trata-se de um evento “prestigiante” para a Região Autónoma da Madeira, colocando-a numa “posição estratégica, de referência, no que se refere, em geral, à conservação da natureza e, em específico, no centro das principais decisões relativas a temáticas tão importantes como sejam a gestão da Rede Natura 2000”, refere nota da Secretaria.