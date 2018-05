Susana Prada entrega queixa-crime contra Filipe Sousa

Susana Prada ameaçou e hoje cumpriu. A secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais foi ao Palácio da Justiça entregar ao Procurador do Ministério Público junto do Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca da Madeira, uma queixa-crime contra o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa.

Susana Prada concretiza assim o que anunciou um dia depois das alegadas ofensas de que foi alvo. Garante ter sido insultada com as expressões usadas por Filipe Sousa num comunicado de 2 de Maio, onde escreve, designadamente, que a secretária regional teve uma “atitude desonesta e de clara falta de vergonha”, bem como, com uma entrevista em que o participado deu na RTP Madeira, transmitida no Telejornal do dia seguinte, onde afirmou “A senhora secretária mentiu descaradamente à opinião pública aqui de Santa Cruz e madeirense ...”, a propósito das obras realizadas pelo Governo Regional para abastecimento à população da Eira da Cruz.

“Como em política não pode valer tudo, em defesa do seu bom nome e honra, Susana Prada entendeu tomar prontamente uma acção de firme repulsa relativamente a este tipo de comportamentos e assim apresentar a devida queixa crime”, lê-se em nota da secretaria que tutela.