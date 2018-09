Susana Prada acompanha os trabalhos na rede viária florestal em Santana

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, acompanha amanhã, dia 18 de Setembro, às 12 horas, o início dos trabalhos na rede viária florestal em São Jorge - Santana, no Sítio da Ribeira Funda (Início do Caminho de Terra que liga ao Miradouro do Cabeço das Voltas).

Os espaços florestais compreendem um conjunto de infra-estruturas que permitem a sua correcta gestão. Estas infra-estruturas têm fins múltiplos, possibilitando não só as operações de exploração florestal, como também a conservação da natureza, a utilização para actividades de recreio, e a realização de acções de vigilância e de combate a incêndios.

A rede viária florestal, os pontos de água, os postos florestais e as torres de vigilância, são as infra-estruturas regionais afectas aos espaços florestais, que maior impacto apresentam na gestão e conservação dos mesmos.

Além das evidentes vantagens que uma rede viária florestal bem estruturada acrescenta no combate a incêndios, ela é também uma ferramenta essencial para as actividades silvícolas mais correntes, uma vez que a melhoria das acessibilidades ao terreno maximiza, optimiza e potencia as intervenções que se pretendam efectuar.