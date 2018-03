Sucesso da venda do rum garante produção da cana-sacarina

De acordo com o secretário regional da Agricultura e Pescas a “abertura de novos mercados”, a entrada de “parceiros franceses”, aliada a uma “boa promoção” do produto, permitiu a comercialização de uma significativa quantidade de rum, o que vai possibilitar que “à partida o escoamento” da cana-sacarina “esteja garantido”. Ou seja, o governante está convencido que as “10.500 toneladas”, sensivelmente os mesmos valores alcançados em 2017, vão ser absorvidos pelos diversos engenhos que operam em solo madeirense.

Palavras que aconteceram na Mostra Cana de Açúcar que decorreu este fim-de-semana na freguesia dos Canhas, certame que esta tarde teve a visita de Humberto Vasconcelos, e que segundo o tutelar da pasta do sector primário, “faz todo o sentido que continue a ser promovido” na localidade.

Antes destacou o crescimento das vendas da aguardente regional e a estratégia incrementada através do envelhecimento do rum, um método que tem sido seguido por outros engenhos, tem garantido o escoamento do stock como tem tido efeitos na subida do valor.

Estratégias de sucesso que os industriais têm adoptado para contornarem dificuldades, mas que é necessário ter em conta o apoio que o governo tem conferido, sublinhou.