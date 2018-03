“Sucesso” da Lucinda Andrade é “sucesso da Região”

“O sucesso da [Escola Básica e Secundária] D. Lucinda Andrade, é o sucesso do sistema educativo regional, é o sucesso da Região”. Foi com estas palavras que o secretário regional de Educação enalteceu o papel do estabelecimento de ensino no dia em que celebrou mais um aniversário.

O governante elogiou docentes, alunos e toda a comunidade educativa durante a sessão comemorativa que contou com a presença de ex-alunos e também de autarcas do município de São Vicente.

Um momento para o tutelar da pasta da Educação tecer um discurso de circunstância, mas também para realçar a “identidade”, as “raízes” e aquilo que classificou de “escola única” justamente por considerar que essa condição estabelece autenticidade “à nobre causa que é formar os nossos jovens”, sublinhou na ocasião.

De resto, Carvalho presidiu ao hastear da bandeira Verde e de Escola Modelo no Trânsito, uma iniciativa inserida no Projecto Eco-Escolas e no Plano Regional de Educação Rodoviária.