Subsídio de Mobilidade vai ser debatido a 12 de Julho na Assembleia da República

O anúncio foi feito pelo deputado do PSD na Assembleia da República, Paulo Neves, numa conferência de imprensa onde falou sobre a problemática do Subsídio de Mobilidade, que se arrasta “por culpa do Governo de António Costa”.

“A verdade é que o Governo da República é o responsável por nada se fazer desde 2015. Estamos a falar de vários anos de várias hipóteses para mudarmos o Subsídio de Mobilidade”, mas se o mesmo ainda “funciona como foi decidido em 2015, a culpa é inteiramente o Governo da República e do PS a nível nacional”, afirma o deputado.

O PSD “tem insistido para que o Governo da República altere, de uma vez por todas, o actual Modelo de Subsídio de Mobilidade”, tornando-o “muito mais prático, fazendo com que os cidadãos não tenham de adiantar dinheiro ao Estado”, porém, este Governo “faz questão de não alterar o subsídio porque tem consciência que é uma questão que incomoda os madeirenses e os portossanteses”.

Paulo Neves disse ainda que o “Parlamento da Madeira exigiu ao presidente da AR que se discutisse, de uma vez por todas, este tema a nível nacional”. O debate que decorrerá no dia 12 de Julho e foi possível “porque o PSD tem pressionado constantemente a Assembleia e o Governo da República para que alterem o Subsídio de Mobilidade”.

Sobre a recente vinda de António Costa à Madeira, o deputado disse que “aquilo que o senhor primeiro-ministro fez na Madeira de vir falar do Subsídio de Mobilidade e ao mesmo tempo apresentar a proposta de diminuir os juros é uma chantagem. Não vamos ser vítimas de chantagens, bem pelo contrário. O que vamos motivar é que esta discussão se faça na Assembleia da República. Esperamos que se faça no Parlamento Nacional o que aconteceu na Assembleia Legislativa da Madeira: uma proposta aceite por unanimidade”, concluiu.