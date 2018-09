Startup Madeira junta-se a Turismo de Portugal para modernizar sector na Região

A Startup Madeira e o Turismo de Portugal juntaram-se numa nova aposta: inovar o sector turístico na Madeira. Para isso, desafiam as empresas regionais para participar nos programas criados para o efeito: o “Tourism Inovation Challenge” e o “Madeira Startup Retreat”.

A novidade foi revelada por Carlos Lopes, presidente da Startup Madeira, durante a conferência “Tendências e Inovação no Turismo”, que decorre esta tarde no auditório do Museu da Casa da Luz: “O desafio [no sector do turismo] é inovar constantemente. As empresas precisam de obter ferramentas e conhecimentos. É isso que a Startup Madeira, em parceria com o Turismo de Portugal, vai potenciar através destes dois programas de inovação”.

O “Tourism Inovation Challenge” divide-se em quatro fases e o objectivo é identificar os principais desafios na indústria do turismo e trabalhar novas ideias. Neste programa, os participantes são acompanhados por mentores e consultores, durante três meses (de Novembro de 2018 a Janeiro de 2018). O programa é orinetado para empresas ou projectos. As inscrições para o “Tourism Inovation Challenge” arrancam esta terça-feira e permanecem até 18 de Outubro.

O “Madeira Startup Retreat” é um programa de partilha de experiências e nesta segunda edição podem participar oito startups. As inscrições decorrem entre 1 e 20 de Novembro e a iniciativa acontece de 4 de Fevereiro a 29 de Março, na Madeira.

Carlos Lopes alerta que as empresas “devem adaptar-se aos tempos modernos” e recorda que “nos últimos 20 anos o turismo tradicional teve de adaptar-se aos desafios das aplicações móveis, da internet, mas também de lidar de outra forma com os clientes. Os desafios são cada vez mais rápidos e a inovação tem de ser constante”. Para o futuro, o presidente da Startup Madeira acredita que as soluções “vão aparecer em cima do 5G, da internet das coisas, da inteligência artifical - funcionalidades que serão mais robustas nos próximos anos e que são desafios para o turismo”.

A conferência arrancou com o discurso do vice-presidente do Governo Regional, que sublinhou a importância das startups e pequenas empresas para o desenvolvimento turístico regional. Pedro Calado lembrou que em 2017 criaram-se 819 novas empresas na Região e e que 32% destas estão ligadas ao sector do turismo: “Dá-nos confiança para manter este ritmo e este tipo de aposta, para potenciar ainda mais a inovação”, disse.

O número dois do Governo Regional recordou também que, no ano passado, o sector hoteleiro cresceu 8% em comparação a 2016. No total, entraram 1,4 milhões de turistas na Região, registaram-se 7,5 milhões de dormidas e houve proveitos na ordem dos 407 milhões de euros. 2017 conquistou “todos os recordes” no turismo. O vice-presidente vincou ainda que “ há cadeias de hotéis internacionais interessadas em vir para a Madeira, o que vai criar um problema positivo, que é a falta de mão-de-obra qualificada”.