Sofia Henriques, aluna da Francisco Franco, distinguida no Concurso Nacional de Leitura

Sofia Henriques, aluna de 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, foi distinguida a 10 de Junho, com uma menção honrosa na final do Concurso Nacional de Leitura, que reuniu os 20 melhores concorrentes do Ensino Secundário do país, no Teatro-Cine de Pombal.

A finalista do curso de ciências e tecnologias da Francisco Franco garantiu a presença na prova de palco, depois de ter superado com êxito a prova escrita que tinha carácter eliminatório. Na derradeira etapa do concurso, parrticipou com a obra ‘O Vendedor de Passados’, de José Eduardo Agualusa, relativamente à qual efectuou leitura expressiva, num primeiro momento, e argumentação, numa segunda fase.

Durante os três anos de frequência na Escola Secundária de Francisco Franco, Sofia Henriques integrou sempre o quadro de mérito, com particular destaque para este ano com média de 20 valores. Antes de ingressar na Francisco Franco, frequentou o Colégio de Santa Teresinha.