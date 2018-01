Sofia Canha ao lado da população do Arco da Calheta na defesa da loja dos CTT

Sofia Canha esteve, hoje, no Arco da Calheta, para se associar à “indignação” da população perante o encerramento da estação dos CTT naquela freguesia, A deputada na Assembleia Legislativa da Madeira e vereadora do PS na Câmara Municipal da Calheta, lançou uma petição pública para “envolver a população” num esforço contra o encerramento da loja dos CTT.

“O Arco da Calheta é a freguesia mais populosa do concelho da Calheta, tem um número significativo de pessoas idosas, com dificuldades de mobilidade, agravadas pelo facto de não haver uma rede de transportes públicos”, sublinha.

Sofia Canha lembra que “o Arco da Calheta tem pouca dinamização em termos de comércio e de serviços e o pouco que tem não se admite que se encerre”. A deputada socialista garante que há grande afluência ao posto dos CTT e o seu encerramento está a causar grande apreensão junto da população “porque não se apresentam alternativas significativas, sobretudo, para fazer face às necessidades dos idosos, que recorrem a este serviço para o levantamento das suas pensões”.

A vice-presidente do PS-Madeira recorda que foi o governo da coligação PSD/CDS que promoveu a total privatização dos CTT que era uma empresa pública lucrativa.

“Sabemos que nas empresas privadas é o lucro que prevalece, no entanto é preciso relembrar que há um contrato de serviço público que esta empresa deve prestar e, por isso, não deve proceder ao encerramento da loja dos CTT no Arco da Calheta”, afirma a deputada que espera que as “entidades políticas se movimentem para travar a decisão dos CTT ”.

Em menos de 24 horas já estão contabilizadas mais de 200 assinaturas na petição on-line. Além desta medida, pretende avançar com votos de protestos na Câmara Municipal da Calheta e na Assembleia Legislativa da Madeira.