Situação regularizada no Aeroporto da Madeira após três cancelamentos

De acordo com as últimas informações divulgadas no ‘site’ da ANA, o tráfego aéreo na Madeira encontra-se regularizado, após uma manhã atribulada no aeroporto Cristiano Ronaldo.

O vento forte que se fez sentir esta manhã no extremo-leste da ilha levou ao cancelamento de três voos com destino à Madeira, esta manhã, tendo afectado também as ligações aérea com a ilha do Porto Santo.

No período da manhã foram cancelados dois voos da easyJet (o primeiro proveniente do Porto e o segundo de Lisboa) e outro da TUI, proveniente de Hannover, que inclusivamente pernoitou no Porto Santo.