Sistema educativo quer criar oportunidades para todas as crianças e jovens da Região

O sistema educativo regional no seu todo, e o Serviço Técnico de Educação Especial – STEE em particular tem como missão criar oportunidades às crianças e jovens da Região. Esta foi uma das mensagens transmitidas esta manhã pelo Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, na abertura das Jornadas STEE, que decorrem no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, sob o tema ‘Para além dos caminhos a OPORTUNIDADE!’.

“A nossa missão como decisores políticos, como professores, como educadores, como técnicos é a de responder, cada qual no seu plano de intervenção, às necessidades de todos, em matéria de educação e formação”, disse Jorge Carvalho, sublinhando o papel crucial que o STEE tem desempenhado neste âmbito.

“Ao longo destes 50 anos, tem sabido criar condições para que cada um destes jovens (os que por aqui passaram e os que ainda permanecem), dentro das suas competências e aptidões, pudessem criar um espaço de realização e de integração”, acrescentou ainda.

O secretário regional acredita que as jornadas hoje realizadas serão um importante local para fomentar a reflexão sobre aqueles que são desafios permanentes em matéria de educação e sobretudo uma educação que se deseja para todos e com todos. “Este é o nosso desiderato para que a sociedade, de modo cada vez mais significativo, também esteja preparada para integrar no seu seio os concidadãos portadores de deficiência, na certeza de que só assim construiremos uma sociedade solidária, integradora e inclusiva”, disse ainda Jorge Carvalho.