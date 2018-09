SINTAP celebra 30 anos com várias iniciativas

O 30º aniversário do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos (SINTAP) está a ser celebrado desde Novembro do ano passado, até ao próximo mês de Novembro. No entanto, amanhã, sábado, está prevista uma iniciativa, que passa por uma conferência de imprensa, na Praça do Povo, seguindo-se de um passeio de catamarã, pelas 18 horas.

Nas celebrações, estarão presentes na Região o Presidente do SINTAP Nacional, Francisco Pimentel, José Abraão Secretário-geral do SINTAP Nacional e Secretário-Geral da FESAP-Federação de Sindicatos da Administração Público e Entidades com Fins Públicos, e Ricardo Freitas, Vice Secretário-geral do SINTAP Nacional e Secretário Coordenador do SINTAP Madeira.

“O SINTAP, ao recordar, hoje, 30 anos volvidos sobre a data de implantação na RAM, quer homenagear, todos os seus associados, nas pessoas dos seus 5 fundadores regionais, a saber: Ricardo Jorge Freitas; Mário Castro; Carlos Cova; Fátima Matos e Vicente Moniz”, refere em comunicado.