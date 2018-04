Sindicato Nacional dos Estivadores desmente OPM

“É completamente falso que os estivadores recusaram fazer horas extraordinárias”, reage Marco Vieira, do Sindicato Nacional dos Estivadores, desmentindo assim a OPM, que justificou que parte da grande azáfama que hoje se vive nas operações de descarga de dois cargueiros no Porto do Caniçal, resulta também da interrupção, ao início da madrugada, da actividade dos estivadores que teriam, recusado fazer horas extraordinárias.

O delegado sindical dos Estivadores garante que “os trabalhadores não recusaram fazer trabalho suplementar”. Marco Vieira esclarece que a empresa de trabalho portuário, ligada à OPM, questionou os estivadores para “a disponibilidade de entrar à meia-noite, mas sem ter hora de saída. Era trabalha até acabar (o navio), e trabalhar até acabar era da meia-noite de ontem até depois da meia-noite de hoje”, sustenta o sindicalista.

Garante que a posição dos trabalhadores foi manifestar “disponibilidade para trabalhar, mas de acordo com o turno de trabalho, que é da meia-noite às 7 da manhã”.

Desmente por isso que o congestionamento que se tem vindo a registar esta terça-feira nas operações de descarga dos navios atracados ao Porto do Caniçal, seja por culpa dos estivadores.

“Se a OPM não se organiza de forma a conseguir dar resposta aos clientes, não é por culpa dos trabalhadores. Sei que somos mais pequenos que os patrões mas não venham agora deitar as culpas para cima dos trabalhadores”, contesta. Em defesa da classe, garante que os estivadores fazem o melhor que podem. Por isso mesmo, acrescenta, “estávamos dispostos a trabalhar no turno normal de trabalho, que era da meia-noite às 7. Recusamos foi entrar à meia-noite e não ter hora para acabar. Porque se assim fosse, trabalhar até acabar, era até as 3 da manhã de amanhã, que é a hora que o navio vai trabalhar. E não vai levar os contentores todos que tinha que levar”, argumenta.