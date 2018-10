Sindicato estima adesão à greve de 80% na Madeira

Conforme revelou ao DIÁRIO o delegado do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) no SESARAM, esta manhã, estima-se que a adesão à greve na Madeira ronde os 80%.

“Pensamos que vai rondar e, em alguns casos, ultrapassar os 80%”, afirma Roberto Silva, ressalvando que ainda não foram contabilizados os números relativos aos centros de Saúde, IASAÚDE e da Secretaria Regional da Educação.

Não obstante, neste momento há serviços completamente paralisados devido à greve. Concretamente: não há análises clínicas, exames ortóptica a funcionar e o serviço de cardiopneumologia e a farmácia do Hospital asseguram apenas os serviços mínimos.

Num comunicado previamente enviado à imprensa, o sindicato recomendava a quem tivesse exames (como análises clínicas, exames ao coração, exames à visão, entre outros) e tratamentos de reabilitação (como fisioterapia, terapia da fala ou terapia ocupacional) marcados para hoje a contactar antecipadamente o serviço em causa, de forma a evitar deslocações desnecessárias ao local do exame ou do tratamento.

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica encontram-se em greve pela quarta vez este ano, nesta segunda-feira, 29 de Outubro, para exigir que o Governo aceite as propostas dos sindicatos de tabela salarial e as regras de transição para a nova carreira. Este “último recurso” à greve, alega o sindicato, visa “corrigir, na mesa das negociações, a descriminação que estão a ser alvo por parte do Governo da República”.