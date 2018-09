Sindicato dos Professores nota “falta de transparência”

Os responsáveis do Sindicato Democrático dos Professores (SDP) consideram que existem alguns desfasamentos entre as declarações públicas do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, proferidas a propósito do início do ano escolar, a realidade das escolas e do próprio corpo docente.

Uma constatação transmitida esta tarde a uma delegação do CDS-PP Madeira, composta pelos deputados António Lopes da Fonseca e Isabel Torres, durante uma reunião de trabalho com o presidente daquela estrutura sindical, António Pinto.

Um dos casos diz respeito ao calendário do pré-escolar. Vem de há um ano um entendimento com a secretaria para que os educadores de infância beneficiem de um horário igual aos professores do 1.º, 2.º e 3.º e Ciclos, mas este ano voltou tudo ao que era antes, prejudicando esses profissionais. Um retrocesso que volta a colocar os educadores de infância numa situação diferente, para pior, em relação aos Açores e continente.

Uma outra situação relatada tem a ver com a criação do chamado “quadro único” que a secretaria da Educação criou, um para a Madeira e outro para o Porto Santo, com o argumento de que com estes instrumentos o concurso para a colocação de professores seria “mais transparente e justo”. Outra leitura tem o SDP, que garantiu aos dirigentes do CDS não ter havido este ano a anunciada “transparência”.

O CDS, por outro lado, deseja que o entendimento que está a ser negociado entre sindicatos e a secretaria da Educação tenha um desfecho justo em relação à contagem integral do tempo dos professores para efeitos de progressão nas carreiras e solicita ao executivo que acelere o diploma que terá de ser apresentado na Assembleia Legislativa da Madeira.