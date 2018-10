Sindicato dos Professores da Madeira congratula-se decisão do Governo Regional

Num comunicado enviado, esta quinta-feira à redacção, o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) congratula-se com a decisão de o Governo Regional de assumir a recuperação de todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento (9 anos, 4 meses e 2 dias) a partir de 1 de Janeiro de 2019.

Na mesma nota o SPM felicita “os responsáveis por esta conquista: os docentes que, desde a primeira hora estiveram sempre nas acções de luta convocadas por este Sindicato. Foram eles que, orientados pela certeza de que vale a pena lutar, acompanharam o SPM na luta pela reposição deste direito. Sem a sua determinação e persistência, nada disto teria sido alcançado”.

O sindicato recorda ainda alguns dos momentos “mais importantes” deste processo reivindicativo: a greve e manifestação em frente à Assembleia Regional e marcha até à SRE, em 27 de Outubro de 2017; a greve e manifestação em frente à Assembleia Regional e marcha até à SRE, a 15 de Novembro de 2017; a greve de 13 de Março, já em 2018 e , por fim, a manifestação em frente à Assembleia Regional e marcha até à Quinta Vigia, a 19 de Maio de 2018.

Em relação à proposta agora aprovada pelo Governo Regional, o SPM considera ser “necessário melhorá-la na Assembleia Legislativa Regional, contando com o apoio de todos os partidos com assento parlamentar para tal, com especial destaque para a necessidade de se alterar o período previsto para a conclusão do processo de recuperação, passando-o dos 7 anos propostos pela SRE (de 2019 a 2025) para 4 (de 2019 a 2022)”.

Por fim, o SPM reafirma a sua solidariedade com os colegas do continente e dos Açores.