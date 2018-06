Sexta-feira é noite de ‘Insónia’, de ouvir Ana Moura e de ver as Marchas Populares, saiba o que fazer com a sua agenda

SINOPSE: Em ‘Insónia’, Fernando Mendes estará a solo e encarnará na pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos, que vive com a corda no pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. É o comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos. Custódio encontra-se à beira do divórcio. A mulher, Sónia, esgotou de vez a sua paciência para com um marido que é cada vez mais um falhado e um tipo sem rumo ou grandes objectivos de vida para além de comer, beber e dormir. É um marido ausente e um pai ainda mais. Não tanto por falta de amor, mas mais de energia... Custódio sente-se cansado, pesado e sem paciência. A única ginástica que faz é financeira e a pouca pachorra que ainda vai tendo é para o trabalho. Aos dezassete anos começou a trabalhar como padeiro. Hoje em dia, vende vinho, mas, na verdade, é quase tanto aquele que bebe como aquele que vende. Até gosta do que faz e acha-se entendido em vinhos, não o sendo verdadeiramente. É, em boa verdade, um tipo sem grande profundidade intelectual e sem grandes teses filosóficas. Por sua vez, é desenrascado e tem lábia de vendedor. O típico português de café que fala de tudo sem dizer quase nada. Certa noite, Custódio, que sempre teve preguiça de pensar muito na sua vida, pára para pensar e ao contrário de passar a noite a ressonar, como é seu hábito, não consegue dormir. Tem uma terrível insónia. Uma insónia onde vai questionar tudo na sua vida e tentar encontrar soluções. Só que, por mais que grande parte dos seus problemas tenham soluções óbvias, para um homem que foi toda a vida assim, a mudança não parece fácil. Assistimos, então, a uma hilariante crise interior pela qual, em tempo real, Custódio vai passar, na tentativa de alcançar a paz de alma necessária para que volte a conseguir dormir. Pelo meio desta ‘Insónia’ vamos assistindo a alguns programas de televisão que Custódio vai vendo para “ver se chama o sono”, onde Fernando Mendes protagoniza momentos muito improváveis com alguns dos seus amigos e colegas de toda a vida. ‘Insónia’, um espectáculo para brincar com coisas sérias.

A comédia ‘Insónia’, protagonizada por Fernando Mendes, estreia nesta sexta-feira, pelas 21h30, no auditório do Centro de Congressos da Madeira, e vai estar em cena até domingo.

A Casa da Cultura de Santa Cruz| Quinta do Revoredo inaugura a exposição de Sérgio Benedito, intitulada ‘De Rerum Natura’, pelas 18 horas. No fim da noite, haverá discoteca ao vivo com as Vespas.

Marchas populares no Mercado da Penteada

O Mercado da Penteada associa-se, novamente, às comemorações dos Santos Populares, acolhendo, entre os dias 22 e 24 de Junho, um programa de animação que constitui o maior cartaz cultural deste espaço que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem vindo a revitalizar ao longo dos últimos anos. Dando seguimento à estratégia da autarquia de promoção de eventos nos Mercados Municipais, o ponto alto das comemorações terá lugar logo na sexta-feira, dia 22 de Junho, com as tradicionais Marchas Populares de São João, que decorrerão entre as 20 horas e a meia-noite.

CineMar volta ao jardim do Museu da Baleia

O jardim do Museu da Baleia da Madeira volta a ser o palco da 2.ª edição do ciclo de cinema, designado de CineMar 2018, que se realizará semanalmente, às sextas-feiras, pelas 21h, nos dias: 22, 29 de Junho, 13 e 20 de Julho. Serão exibidos filmes com temáticas em linha com a missão do museu, sendo o mar e as espécies marinhas uma constante nos argumentos escolhidos, representativos de importantes condutas quando se trata da conservação das espécies. O ciclo de cinema terá início com o filme ‘Dolphin Tale’, inspirado em factos reais, e que nos traz a história de um golfinho que fica enrolado nas malhas de uma armadilha de pesca, causando-lhe ferimentos graves que o levam a perder a cauda. Todas as sessões são de carácter gratuito e pensadas para o público em geral. Foram seleccionados filmes que contemplam diferentes faixas etárias, dando continuidade ao ciclo do ano anterior, promovendo a utilização do anfiteatro natural, privilegiadamente localizado sobre o mar, mas também pensado para dinamizar a Freguesia do Caniçal.

Igreja do Porto da Cruz acolhe concerto comentado da Orquestra Académica do Conservatório.

A Igreja Matriz do Porto da Cruz acolhe nesta sexta-feira, dia 22 de Junho, pelas 21h00, o 5.º concerto do Ciclo de Concertos Comentados da Orquestra Académica do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, sob a direcção do maestro Francisco Loreto. O programa escolhido para este concerto inclui a 2.ª Suite da ópera ‘Carmen’ de G. Bizet, o poema sinfónico ‘Finlândia’ de J. Sibelius, o bailado ‘Pássaro de Fogo’ de I. Stravinsky, o ‘Adagio em sol menor’ de Albinoni, uma ária da Ópera ‘La Boehme’ de G. Puccini (cantado pela soprano Tatiana Agrela) e a finalizar a emocional ‘Marcha n.º 1 Pompa e Circunstância’ de E. Elgar. Nos comentários ao concerto, o maestro Francisco Loreto explicará as suas especificidades, antes de cada uma destas obras, que assim ajudarão o público, durante a respectiva audição, a uma melhor compreensão e maior fascínio por estas obras musicais. A entrada é livre.

II Edição da Neon Color Run Machico

A segunda edição da Corrida Neon Color Run Machico, evento lúdico-desportivo organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira em parceira com a Câmara Municipal de Machico, vai decorrer nesta sexta-feira, dia 22 de Junho. A animação estará garantida na partida, que será dada junto do Porto de Recreio de Machico, e na chegada, onde se concentrará toda a animação pós prova, na Praia de Areia Amarela, com muita musica e animação, e onde estará presente a Associação Barmen da Madeira. As inscrições têm um custo de 5 euros e podem ser efectuadas online (em ‘atletismodamadeira.pt’), na sede da AARAM ou na Câmara Municipal de Machico. A inscrição inclui uma t-shirt alusiva ao evento, um saco de cor Neon e um Bastão Led.

Inauguração da loja Von Poll Real Estate Portugal no Funchal

Pelas 19h, será inaugurada a primeira loja Von Poll Real Estate Portugal, no Funchal. A loja ficará situada na Rua João Tavira, mesmo no coração da cidade. A Von Poll Real Estate Portugal faz parte da rede da maior multinacional imobiliária alemã, com sede em Frankfurt am Main, Alemanha. A principal actividade é a mediação de imóveis residenciais e comerciais em localizações privilegiadas, sob o slogan ‘In the best locations for you’.

Almoço-convívio dos Santos Populares promovido pela Associação Garouta do Calhau

Pelas 12h30, a Associação Garouta do Calhau vai organizar um a lmoço-convívio dos Santos Populares, no Centro Comunitário das Murteiras. Na ocasião, vai estar a secretária regional da Inclusão e Assuntos Socais, Rita Andrade, que também vai marcar presença nas Festas de São João no Lar Vale Formoso, pelas 15h30.

Mesa Redonda subordinada ao tema ‘Vamos Proteger as Lojas com História’

Pelas 14h30, no Colégio dos Jesuítas (Reitoria da Universidade da Madeira), haverá uma Mesa Redonda subordinada ao tema ‘Vamos Proteger as Lojas com História’. O vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Reabilitação Urbana no Funchal, estará presente na ocasião.

CTT assinalam Comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo e da Madeira com Emissão Filatélica

Os CTT associam-se às Comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo e da Madeira com uma Emissão Filatélica, que vai ser lançada nesta sexta-feira. Esta emissão filatélica é composta por quatro selos, dois com um valor facial de 0,53€ (115 mil exemplares cada), um de 0,84€ (145 mil exemplares) e um de 0,91€ (100 mil exemplares), e um bloco filatélico com um selo, com o valor de 1,5€ (40 mil exemplares). A colecção de selos tem o formato 40x30,6mm, o bloco 125x95mm, enquanto o design ficou a cargo do atelier Design&Etc / Elizabete Fonseca. As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Munícipio no Porto, Zarco no Funchal, CTT no Porto Santo e Antero de Quental em Ponta Delgada.

Entrega de Diplomas aos finalistas de 9.º e 12.º anos e Cursos Profissionais da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva realiza a Entrega de Diplomas de Bom Aproveitamento aos finalistas de 9º e 12º anos e Cursos Profissionais, deste ano lectivo 2017/18, pelas 16 horas, no pátio principal da instituição escolar.

Protocolo de Colaboração entre a Madeira e o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa

Pelas 10 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, decorrerá o acto de subscrição de um Protocolo de Colaboração entre a Região Autónoma da Madeira (RAM) e o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Este Protocolo de Colaboração visa estabelecer os termos e as condições da colaboração institucional entre os outorgantes tendo em vista o apoio à comunidade brasileira residente na RAM, por via de um reforço dos mecanismos de resposta do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações e da agilização de procedimentos, designadamente na emissão de documentos e encaminhamento de processos, com ganhos de eficiência e eficácia do serviço prestado aos cidadãos. Serão signatários dos documentos o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação da RAM, e o cônsul-Geral Adjunto do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, ministro Paulo Alvarenga.

Docentes do Conservatório em greve

Esta decisão foi tomada na sequência das alterações ao diploma de reposicionamento na carreira, verificadas na última proposta da Secretaria Regional de Educação, nomeadamente:

• retirada da cláusula discriminatória imposta aos professores do CEPAM com posições automaticamente criadas, que teriam de esperar um ano antes de iniciarem o reposicionamento;

• contagem de todos os anos, para efeitos de carreira, dos posicionamentos transitórios, o que impede perdas de tempo enquanto durar o processo de reposicionamento.

Além destas alterações, os professores dos CEPAM tiveram em conta a apresentação da proposta da SRE para a recuperação de todo o tempo de serviço prestado em períodos de congelamento.

Governo assina protocolos com ACAPORAMA e ADRAMA

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 15 horas, no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, no edifício Golden Gate, à assinaturas de dois protocolos, um com a ACAPORAMA e outro com a ADRAMA. Os protocolos, aprovados no âmbito do PRODERAM 2020, vão disponibilizar apoios a investimentos que ascendem, em conjunto, a cerca de 4,5 milhões de euros.

Albuquerque visita obras de talude no Curral das Freiras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, as obras, agora concluídas, de um talude no Curral das Freiras, junto à Ribeira do Cidrão. Um investimento de 3,3 milhões de euros, que vai garantir a segurança da população daquela freguesia, bem como de todos os que circulam pela estrada regional 101, de ligação àquela localidade. A intervenção, concretizada pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, surgiu na sequência da instabilização daquele troço de estrada, onde começaram-se a verificar importantes deformações horizontais e verticais na plataforma rodoviária, ao longo de cerca de 200 metros de extensão, numa zona localizada a montante da ponte que atravessa a Ribeira do Cidrão, entre o encontro da obra de arte e o emboquilhamento de um túnel e onde ocorrem terrenos de muito fracas características.

Reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, preside, pelas 16 horas, a uma reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, que tem por finalidade proceder à apreciação de questões relacionadas com a actividade parlamentar.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 17h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.