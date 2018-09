A propósito do Oceans meeting 2018, a decorrer hoje em Lisboa, a secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais interveio na Reunião Ministerial, onde enalteceu a política de mar adopatda pela região e aposta consolidade da Madeira na ‘economia azul’. “A economia circular azul é uma realidade”, frisou Susana Prada, referindo que setenta e cinco por cento do mar territorial da Madeira é actualmente área marinha protegida.

“O número espelha a ambição e a liderança, que a Madeira sempre assumiu em matéria de conservação da natureza, em Portugal. Significam um enorme esforço técnico e financeiro em termos de vigilância ecológica e securitária, e uma actuação política consolidada. A diversidade é a nossa estratégia para o mar. O conhecimento, a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento económico e social, são as nossas prioridades, a par da sustentabilidade dos recursos, da protecção da biodiversidade, e do equilíbrio dos ecossistemas”, declarou a governante.

Neste âmbito, Susana Prada referiu-se ao investimento a Região: na aquicultura, no turismo de cruzeiros, no turismo científico e criação de recifes artificiais, bem como nas alternativas energéticas.

E, relativamente a este último ponto, exemplificou: “Por via do gasoduto virtual de gás natural liquefeito, uma operação pioneira de referência internacional, a Região conseguiu, desde 2014, reduzir em mais de 180 mil toneladas as emissões de CO2, e 10 mil toneladas de óxidos de enxofre. Foi no Porto do Funchal que em 2017 se iniciou o abastecimento de gás natural a navios de cruzeiro em Portugal. Um pequeno, mas muito significativo passo, na redução da emissão dos gases de efeito de estufa”.

“Esta aposta multisector, é na verdade, a implementação de uma política marítima integrada em todas as suas dimensões: conhecimento, crescimento azul, ordenamento e vigilância. (...) A Madeira é o primeiro arquipélago da Macaronésia a concluir o ordenamento do seu espaço marítimo, sem dúvida, a melhor e mais coerente estratégia, para potenciar a economia azul”, concluiu Susana Parada.

A intervenção da secretária Regional do Ambiente vai muito ao encontro da declaração de compromisso assinada hoje final do encontro, que reuniu ministros, secretários de Estado e altos representantes de organizações internacionais responsáveis pelos Assuntos Marítimos, em representação de cerca de 60 países, em Lisboa.