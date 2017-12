Sete mil aguardam por exame ao coração. Esta é a manchete do DIÁRIO este sábado. A Instabilidade no Serviço de Cardiologia do SESARAM, bem como o novo modelo de comparticipação da ADSE, que dificulta a alternativa ao sector privado, está a fazer com que existam cada vez mais doentes à espera para realizarem um exame no hospital

De olhos postos no fogo. As melhores vistas sobre a baía para dar as boas-vindas a 2018 em destaque nesta edição.

Electricidade baixa em Janeiro. Já os transportes mantêm tarifas actuais, mas a água pode subir no Funchal, se a autarquia perder um processo judicial que mantém com a Águas e Resíduos da Madeira. Tudo para saber no DIÁRIO.

Governo aumenta diária no internamento psiquiátrico. Após nove anos sem actualização, as casas de saúde vão passar a receber 43 euros/dia por doente internado, em 2018. Um aumento de quatro euros face à tabela em vigor. Outro dos assuntos em destaque nesta edição.

O Marítimo venceu o União, mas está fora da Taça da Liga em futebol. Toda a análise ao jogo para ler no DIÁRIO.