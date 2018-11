Sessão sobre envelhecimento saudável reúne mais de 100 no Funchal

A Pharma Nord, um dos maiores fabricantes de suplementos alimentares da Europa, organizou ontem (dia 7 de Novembro), no Hotel Meliá Madeira Mare Resort, no Funchal, uma sessão de esclarecimento com o objectivo de alertar para o envelhecimento saudável.

A sessão, que teve como convidadas Ana Rita Victor, médica especialista em Cardiologia e Smart Aging, e Luísa Pargana, médica especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Smart Aging, contou com uma audiência de mais de 100 convidados entre médicos, farmacêuticos e nutricionistas.

A primeira oradora abordou as teorias do envelhecimento com foco na coenzima Q10, um antioxidante semelhante às vitaminas de que todas as células necessitam para produzir energia, e sem a qual não seria possível sobreviver.

A segunda intervenção da noite, a cargo de Luísa Pargana, introduziu o conceito de ‘smart aging’, uma medicina preventiva que procura melhorar a qualidade de vida, atrasar os sinais do envelhecimento e o aparecimento de doenças degenerativas; e explicou a importância do selénio para a saúde e potenciais consequências da sua deficiência. O selénio é um mineral que, apesar de necessário em pequenas quantidades, tem um papel essencial ao nível do sistema imunitário, tem funções antioxidantes e de regulação de glândulas, como a tiróide.

O evento surge numa altura em que cada vez mais pessoas procuram estratégias para viver mais tempo e com melhor qualidade de vida.