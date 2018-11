Lançamento do livro ‘Diz Não’ de Alberto João Jardim

O Museu de Imprensa da Madeira recebe, pelas 17 horas, a sessão de lançamento do livro ‘diz ‘NÃO’!’, de Alberto João Jardim. O primeiro romance do ex-presidente do Governo Regional depois da publicação de ‘Relatório de Combate’ (a sua autobiografia) será apresentado por Pedro Coelho, presidente da autarquia de Câmara de Lobos. Evento conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes.

Segunda edição da Gala do Empreendedor

A sessão de abertura da ‘II Gala do Empreendedor’ decorre esta sexta-feira, pelas 17 horas, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, e conta com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e Fernanda Cardoso, vice-presidente em representação do Presidente da Assembleia Legislativa.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente na sessão de Encerramento da II Gala do Empreendedor.

A segunda edição da Gala do Empreendedor pretende juntar, distinguir e premiar o espírito empreendedor dos empresários locais que, mesmo quando confrontados com situações de adversidade pessoal e social, como é o caso do desemprego, conseguiram superar as adversidade tornando-se em agentes de desenvolvimento económico para uma sociedade mais justa e próspera.

Apresentação da Meia Maratona do Porto Santo

A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira apresenta, às 17 horas, a ‘Meia Maratona do Porto Santo / Campeonato Regional de Meia Maratona’, a bordo do navio Lobo Marinho.

Paralelamente ao campeonato regional de Meia Maratona será realizada a Mini Maratona de 10km e uma Caminhada.

‘Comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos’

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CM C. Lobos) assinala as ‘Comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos’ com uma exposição na CM C. Lobos.

A sessão de abertura inica as 14h30 com uma sessão informativa, aberta a toda a comunidade, com prelecção de Marco Teles, responsável pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIEDM), subordinada ao tema Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Reuniões na ALM

Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Às 14h e 30m - Realização da Audição Parlamentar “Sobre as condições de trabalho na empresa Portway – Handling de Portugal, SA” com a presença de um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA);

Às 16 horas - Realização da Audição Parlamentar “Sobre as condições de trabalho na empresa Portway – Handling de Portugal, SA” com a presença de um representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

Reunião da ‘4ª. Comissão Especializada Permanente de Equipamento Social e Habitação’, pelas 11h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Apreciação e emissão de parecer da Assembleia da República relativo ao Projecto de Lei nº 1023/XIII/4ª (PCP) intitulado “Lei de Bases da Habitação”;

2- 2- Apreciação e emissão de parecer da Assembleia da República relativo à Proposta de Lei nº 161/XIII que “Mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada”.

‘O Doce Sabor da Festa’

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará presente, pelas 18 horas, no Largo da Restauração, na abertura do evento ‘O Doce Sabor da Festa’.

Uma iniciativa que visa promover e incentivar o consumo de produtos agrícolas e géneros alimentícios regionais, especialmente os que ostentam a Marca ‘Produto da Madeira’.

Jornadas do Médico Interno

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura das ‘IX Jornadas do Médico Interno da Região Autónoma da Madeira’, pelas 10h30, no Auditório do Colégio dos Jesuítas. Estas jornadas reúnem na Madeira cerca de 300 jovens médicos de todo o país, numa iniciativa da direcção de internato Médico da RAM, e da Comissão de Internos do SESARAM.

Cerimónias militares

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente, pelas 10 horas, na Cerimónia Militar de tomada de posse do Comandante do Regimento de Guarnição Nº. 3, Coronel Paulo Jorge da Ponte Figueiredo, que terá lugar no RG3.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, assiste, à Celebração Ecuménica – “Juntos pela Paz”, pelas 20 horas, no Centenário do Fim da I Guerra Mundial, que decorrerá na Igreja do Convento de Santa Clara.

Algumas sugestões para esta sexta-feira:

‘História Concerto: O que me contas? - Tornar visível o que não se vê’, por Catarina Claro e Jorge Maggiore, pelas 10h30, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira

‘Sexta de Eclipse’, no Barreirinha Bar Café, que de seis em seis semanas celebra o alinhamento entre o BBC e a Mitsubishi Motors com uma rubrica que tem na sua génese a música do mundo. Para ver e ouvir a partir das18h30.

Museu Henrique e Francisco Franco acolhe, pelas 20 horas e 21h30, o evento ‘Histórias com sotaque’, por Ana Isabel Gonçalves e Paula Pina (do GATO - Grupo de Amigos do Teatro), no âmbito do Projecto SóHistórias.

A Banda Recreio Camponês promove um concerto no auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, às 21 horas.

Espectáculo ‘Elas e o Jazz’, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon recriam o universo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz numa narrativa musical contada a três vozes.

Espectáculo ‘EX(AM)’, de Tiago Bôto & Wagner Borges, às 21 horas, pelo Teatro Feiticeiro do Norte, no Balcão Cristal, no Funchal, com nova sessão no sábado à mesma hora.

‘Trovas & Canções - Actores, Poetas e Cantores’ é um espectáculo de teatro que junta em palco duas gerações de actores, Ruy de Carvalho e João de Carvalho, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, às 21h30. A autarquia da Calheta proporciona um preço baixo para os moradores da Calheta, 5 euros. Público em geral paga 10 euros.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Festa ‘Music Matters’, no Living Room, com a selecção musical do DJ Mastergroove.

A discoteca Copacabana faz a festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrem antes da 1 hora. O DJ Luís Gonçalves será responsável pela selecção musical. No Garden, a cabina de som estará sob o comando do DJ Michael C.