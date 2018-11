SESARAM promove IV Jornadas de medicina Interna e VI Jornadas de infecciologia

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM E.P.E), através do Serviço de Medicina Interna, promove nos dias 2 e 3 de Novembro as IV Jornadas de Medicina Interna e as VI de Infecciologia, no Centro de Congressos do Casino Park Hotel, no Funchal.

O evento será presidido pela directora do Serviço de Medicina Interna do SESARAM, Maria da Luz Brazão, e visa possibilitar a criação de um espaço de participação e discussão multidisciplinar, bem como fomentar a troca de experiências entre todos os profissionais interessados na atualização das suas competências e saberes técnicos e científicos ao nível desta matéria.

Para estas Jornadas estão confirmadas presenças de figuras de renome nacional e internacional, que sem dúvida contribuir para um fórum de discussão e consenso em torno de patologias e boas práticas médicas.

O programa contempla diversas actividades formativas, nomeadamente cursos pré-congresso, mesas redondas, sessões debate e conferências.

Para hoje estão agendados três cursos pré Jornadas: Ventilação Não Invasiva, o Curso de Lípidos e o Curso SAVIC (Suporte Avançado de Vida na Insuficiência Cardíaca);

Amanhã, dia 2 de Novembro, o programa contempla uma mesa redonda sob o tema ‘Síndrome Metabólico e Risco Cardiovascular: Um Desafio em Múltiplas Frentes’, com a abordagem de temas importantes como a Hipertensão Arterial, Dislipidemias e a Diabetes. Estão também agendadas ‘Sessões Debate’ sob os temas ‘Decisões Difíceis em Hipo Coagulação’ e ‘Actualizações na Insuficiência Cardíaca’, bem como um espaço dedicado à área da infecciologia, com a abordagem de assuntos como ‘Hepatites Víricas’, ‘Medicina do Viajante’ e ‘Atualização na Infeção por VIH’.

O último dia das Jornadas (3 de Novembro) será dedicado aos temas ‘Quimioprofilaxia Anti-infecciosa’ e ‘Abordagem do AVC em fase aguda’.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, acompanha esta iniciativa, presidindo à cerimónia de abertura agendada para amanhã, 2 de Novembro, pelas 12h30, no Centro de Congressos do Casino Park Hotel, no Funchal.