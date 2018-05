SESARAM promove Curso de Ecografia Peri-operatória

O Serviço de Saúde da RAM, promove pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira, o Curso de Ecografia Peri-operatória destinada a médicos anestesistas, intensivistas, e cirurgiões cardiotorácicos. No total são 18 os médicos que, com a frequência do curso no dia 12 de maio, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, irão adquirir competências técnicas e científicas relativas à utilização da ecocardiografia transeosofágica e transtorácica no período peri-operatório.

A ecocardiografia constitui um meio diagnóstico e de monitorização de fulcral importância no contexto peri-operatório. A diferenciação nessa área, é por isso, de extrema utilidade para todo o clínico envolvido nesse âmbito, em particular o anestesiologista.

O curso teórico-prático incluirá a abordagem de aspectos básicos relativos aos princípios de funcionamento da ultrassonografia e da anatomia cardíaca e apresentará uma forte componente prática dirigida, essencialmente, para a aplicabilidade em contexto clínico, e ministrado por médicos anestesiologistas com larga experiência técnica e com Certificação Europeia em Ecocardiografia. Integrado no grupo de formadores estão duas médicas do SESARAM, Mara Vieira, anestesiologista e Susana Gomes, cardiologista.

No workshop existirá um simulador para a prática de aquisição de planos de imagem essenciais em ecocardiografia transesofágica e outros modelos para o treino em ecocardiografia transtorácica.

Este curso é da responsabilidade do Centro de Formação do SESARAM em parceria com a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.

O curso foi cofinanciado pelo FSE através do Programa Operacional Madeira 14-20.

A sessão de abertura deste curso está marcada para as 09 horas, 12 de Maio, no Centro de Simulação Clínica da Madeira.