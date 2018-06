SESARAM promove 4.º Encontro de Doenças Metabólicas da RAM

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E) em parceria, com a Associação Portuguesa de Fenilcetonúria e Outras Doenças Hereditárias do Metabolismo das Proteínas (APOFEN), promove o 4.º Encontro de Doenças Metabólicas da RAM, nos dias 8, 9 e 10 de Junho, nas instalações do Centro da Juventude, no Funchal.

A realização deste encontro visa, sobretudo, promover a partilha de conhecimentos e saberes sobre a problemática das doenças metabólicas e, consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos doentes e familiares.

O encontro reúne profissionais de saúde do SESARAM e do Continente Português, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e dietistas, entre outros.

O evento irá abranger cerca de 25 crianças e jovens (e respectivos familiares/acompanhantes) acompanhados no Serviço de Saúde da RAM, nomeadamente na área pediátrica da Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça e na Consulta de Doenças Metabólicas do Hospital dos Marmeleiros.