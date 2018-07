Em 2017, o SESARAM enviou 1.124 doentes para o continente, mais 284 do que no ano anterior. Um número que pode significar menor capacidade de resposta na Região.

Até ao final e Agosto, poderão ser apresentadas propostas para o Museu dos Clássicos que já tem projecto e vai ter capacidade para 70 automóveis.

O Parque das Queimadas também vai surgir com outro aspecto.

No dia em Cristiano Ronaldo começou a trabalhar na Juventus, já ouviu umas ‘bocas’ do presidente do Nápoles.

Nos espectáculos, o destaque vai para a actuação de Lucenzo, no Parque de Santa Catarina, a 18 de Agosto.

