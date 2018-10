SESARAM diz que colheitas para análises clínicas são feitas através de marcação prévia

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E), acaba de responder ao comunicado da Delegação Regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS-Madeira) que lamentou “os constrangimentos à realização de exames de análises clínicas, que os utentes do Laboratório de Patologia Clínica e do Centro de Saúde do Bom Jesus, têm sido alvo desde o inicio do mês de Agosto e aos quais os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) são completamente alheios, e cuja responsabilidade deve ser assacada ao Conselho de Administração do SESARAM, E.P.E. e à direcção do respectivo serviço”.

Sobre esta acusação, o SESARAM “assegura, através das Unidades, Hospitais e Centros de Saúde que gere, colheitas para análises clínicas à população da RAM, com atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade, no quadro dos recursos humanos, financeiros e técnicos disponíveis no Serviço Regional de Saúde”.

Quanto aos utentes residentes no concelho do Funchal, diz que realizam as suas análises clínicas no Centro de Saúde do Bom Jesus ou no Serviço de Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Comunicado do SESARAM adianta ainda que, desde o dia 1 de Agosto de 2018, “as colheitas de sangue no concelho do Funchal, realizadas nestes dois estabelecimentos, passaram a estar sujeitas a marcação prévia, estando limitadas a 200 agendamentos diários (100 marcações em cada estabelecimento)”. Uma medida que pretende “evitar as situações como as registadas no passado em que existiam dias de maior procura e, por conseguinte, longos períodos de espera, enquanto existiam outros dias onde a procura era muito inferior”, salientando que “ninguém fica desprotegido, ao realizar os agendamentos”, com todas as situações urgentes a serem asseguradas e os utentes atendidos na hora marcada, assegurando a “qualidade do serviço sem sobrecarregar os técnicos”.

O Gabinete do SESARAM reitera que esta medida “visa melhorar o serviço, resultando numa melhor gestão dos recursos disponíveis e evitando longo tempos de espera por parte dos utentes”.

Mesmo assim, cientes de alguns constrangimentos registados “pelo desconhecimento da necessidade de marcação prévia, o SESARAM pretende reforçar a divulgação desta informação e respectivos contactos junto dos utentes”.