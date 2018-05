SESARAM assinala Dia Mundial da Criança com diversas actividades

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., através do Serviço de Pediatria, promove desde o dia 28 de Maio, um conjunto de actividades educativas e lúdicas, cujo objectivo é assinalar o Dia Mundial da Criança.

O programa de actividades, que decorrerá no Internamento da Pediatria, na área Pediátrica da Consulta Externa e no Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Dr. Nélio Mendonça, teve início esta segunda-feira e termina no sábado, 2 de Junho.

Destinado às crianças que se encontram no Internamento e às que se deslocaram à consulta de Hemato-Oncologia, o programa contempla momentos dedicados à leitura de histórias, peças de teatro e de fantoches, espaços dedicados à elaboração de desenhos, pinturas e outras actividades de expressão plástica, modelagem de balões, pinturas faciais, entre outras iniciativas.

Ainda, no sentido de promover melhores níveis de literacia em saúde e de envolver a família como parceira no processo de cuidados, na área do internamento também serão promovidas diversas actividades destinadas aos familiares/acompanhantes das crianças.

Paralelamente, destinado a todas as crianças frequentadoras do serviço prestado na área Pediátrica da Consulta Externa e no Centro de Desenvolvimento da Criança, experiências lúdicas e pedagógicas não vão faltar. Neste espaço, também serão promovidos momentos dedicados à leitura de histórias, peças de teatro e de fantoches, modelagem de balões, pinturas faciais, sessões de yoga, oficinas sensoriais, sessões de animação, entre outras atividades. Do programa importa destacar a realização de várias sessões de promoção da saúde, com o objectivo estimular os mais pequenos para a adopção de hábitos de vida saudáveis, na certeza de que crianças com mais saúde serão mais felizes.