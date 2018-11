SESARAM assina amanhã um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 6 de novembro, às 11 horas, à celebração de um protocolo entre o SESARAM e a Associação Nacional de Farmácias.

Trata-se de um acordo no âmbito da dispensa de medicamentos de farmácia do Hospital, também disponíveis no ambulatório pelas farmácias da Região, identificados em comum com o SESARAM.

O protocolo que será assinado no salão nobre do Edifício do Governo Regional, tem em conta que, no âmbito da política nacional do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de saúde, o SESARAM assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito em regime de ambulatório na farmácia hospitalar, em situações especiais devidamente regulamentadas.

Considera ainda que têm sucedido alguns constrangimentos na dispensa imediata destes medicamentos, designadamente por atraso no fornecimento por parte do cocontratante, que, por vezes, também se encontra em ruptura de stock.

Sublinhe-se ainda que é uma prioridade política para o Governo Regional da Madeira atalhar a estas situações e evitar a sua ocorrência, imponderável e indesejada.