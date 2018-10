SESARAM aposta em horas extra dos anestesistas para combater listas de espera em 2019

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) quer contratar em 2019 mais um anestesista e vai abrir um concurso público nesse sentido. Por outro lado, os que já fazem parte dos quadros clínicos vão poder ser contratados também a partir do próximo ano para horas extra e deste modo contribuir para a realização de mais cirurgias, procurando desta forma melhor responder às listas de espera. As medidas agora anunciadas resultaram de um encontro entre o secretário regional da Saúde e os profissionais na passada segunda-feira.

Já este ano o SESARAM abriu concurso para um anestesista, mas ficou deserto. Pedro ramos recorda que o “problema da escassez de anestesistas não é exclusivo da Região, é um problema nacional”.

Na nota divulgada à comunicação social, a Secretaria Regional da Saúde dá conta que 19 médicos especialistas e 4 médicos internos integram actualmente o Serviço de Anestesiologia, 60% deles com mais de 50 anos. A equipa de profissionais colabora com dez áreas clínicas, pelo que o secretário enaltece o trabalho da equipa. “Para além de assegurar o serviço de urgência, a actividade no bloco operatório e na Unidade de Cirurgia de Ambulatório, o médico anestesista do SESARAM presta cuidados médicos gerais e especializados, necessários para que os doentes sejam submetidos a intervenções cirúrgicas, de diagnóstico, terapêutica, ou trabalho de parto com o mínimo de risco, de dor ou desconforto”, podemos ler.

Na mesma nota é feita referência às obras do bloco operatório central que “terão início em breve”, refere o secretário. “Para esta fase estão a ser equacionadas várias soluções, nomeadamente a transferência da actividade do bloco operatório central para as salas do espaço da cirurgia de ambulatório”.

Já as obras do bloco de obstetrícia serão inauguradas até ao final deste mês.