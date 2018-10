Serviços de saúde do SESARAM condicionados quarta e quinta-feira devido à greve dos enfermeiros

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que a greve dos enfermeiros que decorrerá em todo o território português, amanhã e quinta-feira, dias 10 e 11 de Outubro, poderá condicionar a prestação de alguns serviços no SESARAM que envolvam o exercício de actividades por parte dos profissionais de enfermagem.

A nota enviada pelo gabinete de comunicação do SESARAM diz que amanhã a greve abrange apenas as unidades hospitalares, sendo “previsível que afecte directamente a actividade cirúrgica programada no Bloco Operatório e na Unidade de Cirurgia de Ambulatório”.

Para quinta-feira, dia 11 de Outubro, a greve dos enfermeiros “poderá afectar a prestação dos cuidados de saúde nos Centros de Saúde da Região e nos Hospitais”.

O SESARAM informa ainda que para minimizar os efeitos causados pela greve, os utentes que necessitam de cuidados prestados por este grupo profissional, devem contactar previamente os serviços mencionados de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento, sendo que todas as situações urgentes serão atendidas e os serviços mínimos salvaguardados.

O SESARAM e os seus profissionais “farão o que estiver ao seu alcance, sem prejuízo do direito à greve, para minimizar os efeitos desta junto dos utentes”.