Serviço Técnico de Educação Especial comemora amanhã 50 anos de actividade

O Serviço Técnico de Educação Especial (STEE) completa amanhã, dia 6 de Novembro, 50 anos de actividade focados no apoio a crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 18 anos, com deficiência intelectual, motora e multideficiência.

Ao longo do corrente ano, as comemorações deste 50.º aniversário têm-se pautado pela realização mensal de actividades e eventos, com o objectivo de assinalar e de enaltecer um percurso de referência técnica, científica e pedagógica da instituição, divulgando as práticas de excelência, na área da Educação Especial, com vista à promoção da Inclusão de crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

No programa realizado amanhã, destacam-se duas grandes actividades que terão lugar no edifício da Quinta do Leme, em Santo António. Logo pela manhã, às 10 horas, será feita a plantação de uma árvore da Laurissilva, simbolizando a perspectiva futura que se pretende para a instituição, de abertura contínua a novas aprendizagens, novos actores e às mudanças que sejam exigidas à melhoria da qualidade da intervenção com os alunos. Mais tarde, pelas 11 horas, decorrerá a colocação do painel artístico alusivo aos 50 anos do STEE, elaborado pela dupla de fotógrafos DDiArte, no qual retrata os actores envolvidos no passado e no presente deste estabelecimento de educação e ensino.