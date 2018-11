Serviço Técnico de Educação Especial celebrou 50 anos

O Serviço Técnico de Educação Especial (STEE) completa hoje 50 anos de actividade focados no apoio a crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 18 anos, com deficiência intelectual, motora e multideficiência.

Marco Gomes, director regional da Educação, disse que esta instituição sempre funcionou com “uma família” ao longo destes 50 anos de existência e, por isso, este aniversário tem “um peso simbólico” para todos.

“Neste últimos 50 anos, esta instituição tem sido percursora daquilo que é a inclusão que nós todos queremos desenvolver e que a secretaria [da Educação] tem, de facto, movido no sentido de dar a todos os alunos aquilo que são as melhores respostas para que eles possam, com aquilo que são as suas fragilidades, ser pessoas e cidadãos de uma sociedade cada vez mais moderna e exigente”, afirmou.

Do programa do aniversário, destaque para as duas grandes actividades, como a colocação do painel artístico alusivo aos 50 anos do STEE, elaborado pela dupla de fotógrafos DDiArte, no qual retrata os actores envolvidos no passado e no presente deste estabelecimento de educação e ensino e a plantação de uma árvore da Laurissilva, simbolizando a perspectiva futura que se pretende para a instituição, de abertura contínua a novas aprendizagens, novos actores e às mudanças que sejam exigidas à melhoria da qualidade da intervenção com os alunos.