Serviço de Saúde da Madeira perde médicos internos. O Mapa das Capacidades Formativas da Ordem dos Médicos para 2019 penaliza os centros de saúde a nível de estagiários. Há também um decréscimo nas especialidades hospitalares. É este o assunto que faz manchete na edição desta quarta-feira, no DIÁRIO de Notícias da Madeira, cuja notícia é desenvolvida no interior pelo jornalista Élvio Passos.

A grande foto da capa vai para a Binter, com o título “Viagem inaugural”. A Binter iniciou ontem os voos para o Porto Santo, com duas frequências diárias o ano todo e com vontade de expandir-se para outras rotas. Um assunto para ler no interior, com reportagens dos jornalistas Orlando Drumond e Gonçalo Maia.

Na parte inferior da capa há três chamadas, a primeira das quais acompanhada de foto, sobre o facto de o tribunal obrigar APRAM a ficar com trabalhadores, isto porque a justiça diz que houve despedimento ilícito a três funcionários da Marina do Porto Santo.

O futebol está também em foco na capa. “Rui Sardinha abandona Nacional” e já não integra a nova lista de Rui Alves, como revela o jornalista Nélio Gomes. Já o rival Marítimo fica mesmo sem Daniel Ramos que está de saída para o Chaves, como conta o jornalista Victor Hugo.

Finalmente, “Falta de tacógrafo não gera multa” é a última chamada, uma notícia cujos contornos são explicados no interior pelo jornalista Ricardo Duarte Freitas.

Isto e muito mais poderá ler na edição do DIÁRIO em papel ou na versão e-paper aqui através de subscrição digital que poderá fazer de forma cómoda aqui.

Tenha uma excelente quarta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.