“Será um dia muito intenso” diz Marcelo Rebelo de Sousa na chegada ao Porto Santo

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aterrou há instantes no Aeroporto do Porto Santo. O alto magistrado estará presente, esta sexta-feira, em diversas iniciativas associadas aos ‘600 anos’, na Ilha Dourada, considerando que este será “um dia muito intenso”, não deixando, porém, de enaltecer o papel histórico do descobrimento deste arquipélago, que deu início a um dos períodos mais áureos da história de Portugal.

“É o começo de uma saga. É o começo de um período áureo da nossa história, que começou aqui, e esta celebração honra os madeirenses, porto-santenses e portugueses em geral espalhados pelo Mundo. O presidente da República tinha de estar cá! Será um dia muito intenso, o de amanhã, e tinha de alguma maneira agradecer, porque essa saga tem 600 anos e quem aqui viveu e quem aqui construiu o que construiu, naquilo que é hoje uma região autónoma pujante, foi também um exemplo e uma maneira exemplar e notável de se fazer Portugal”, enalteceu Marcelo Rebelo de Sousa.