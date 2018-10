Seminário sobre ‘Ética, Empreendedorismo e Educação’ na Escola dr. Horácio Bento de Gouveia

Realiza-se no próximo dia 4 de Outubro o seminário ‘Ética, Empreendedorismo e Educação’, no Auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG). O seminário vai debate a inovação no ensino, a colaboração entre escolas e entidades locais, as plataformas de oportunidades de âmbito global para os jovens.

Esta iniciativa insere-se no projecto Erasmus+ Inovação Ethicsboard, coordenado pela Escola Superior de Educação da Universidade de Atenas (Grécia), em que a escola HBG é parceira.