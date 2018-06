Semana dedicada às artes é tema de destaque da agenda desta segunda-feira

Semana Regional das Artes

A Semana Regional das Artes’2018 (8.ª edição) irá decorrer entre os dias 11 e 17 de Junho, com uma exposição no Porto Santo e diversos eventos em vários espaços da baixa do Funchal, que transfigurarão a cidade. A cor, a criatividade, a música, a dança, o canto, o movimento e o cinema, marcarão os cânones falados, escritos, visuais e comunicacionais destes dias.

A exemplo de outras edições, será novamente lançado o passatempo ‘Uma selfie na Semana Regional das Artes ‘2018’, a decorrer durante os dias do evento. Este passatempo consiste na captação de selfies pelos participantes/visitantes, em qualquer espaço ou evento associado a este evento, e posterior partilha na rede social Facebook. Entende-se por selfie uma fotografia tirada a si próprio, sobretudo a que se tira com um telemóvel ou webcam.

Este passatempo tem como principais objectivos promover o evento ‘Semana Regional das Artes’ através desta rede social, tendo por base o testemunho (registos fotográficos) dos visitantes, incrementando uma relação de proximidade entre os mesmos e os diversos eventos da programação desta semana. De igual forma, pretende fomentar a partilha de fotografias registadas nos diferentes eventos procurando aferir as características gerais dos visitantes (nacionalidade, faixa etária, interesses) e promover e valorizar os parceiros e parcerias inerentes ao evento, numa perspectiva de responsabilidade social. Para este efeito, todas as fotos concorrentes deverão estar associadas às hashtags #semanaregionalartes2018 e #nosmadeira.

O regulamento deste passatempo está disponível no sítio oficial da Direcção Regional de Educação, através do endereço www.madeira-edu.pt/dseam.

Iniciam obras no Hospital dos Marmeleiros

A obra vai para o terreno nesta segunda-feira, estando orçada em cerca de um milhão de euros, devendo estar terminada em inícios de Fevereiro do próximo ano. A segunda fase será a da reabilitação do interior da unidade hospitalar, com os trabalhos a deverem ter início no primeiro trimestre do próximo ano.

Escola dos Ilhéus entre as premiadas em concurso nacional

A peça de teatro ‘Guilherme Tell – Herói Nacional da Suíça’, elaborada pela turma do 3.º A da EB1/PE dos Ilhéus, encantou o júri que atribuiu o Prémio Teatro, apresentada no Concurso Uma Aventura Literária 2018, organizado pela prestigiada Editorial Caminho. Este já é o quarto prémio que esta escola conta no seu historial, na modalidade de Teatro. O trabalho teve a coordenação pedagógica da professora Margarita Câmara. Este ano foram apresentados 14.643 trabalhos, o que torna este concurso o maior do género em Portugal. A cerimónia pública de entrega dos prémios decorrerá nesta segunda-feira, no pavilhão Carlos Lopes, no espaço Leya da Feira do Livro de Lisboa.

Seminário ‘Passive House: edifícios saudáveis, cidades sustentáveis’ no Funchal

Irá decorrer, a partir das 14h, a edição do seminário ‘Passive House: edifícios saudáveis, cidades sustentáveis’ no Funchal, no Edifício Madeira Tecnopolo, organizado pela Homegrid e Associação Passivhaus Portugal e com o apoio da RNAE (Associação das Agências de Energia e Ambiente – Rede Nacional), AREAM (Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira) e Delegação da Madeira

da Ordem dos Arquitectos.

4.ª Semana das Sidras da Madeira

A Quinta Pedagógica dos Prazeres realiza a 4,ª Semana das Sidras da Madeira, de 11 a 17 de Junho. Ao longo da semana, terá lugar o concurso de sidra como já é habitual com sidras regionais, assim como também o concurso gastronómico no qual participam alguns restaurantes locais, cujo principal requisito é confeccionar um prato inovador no qual seja utilizado a sidra ou o vinagre de sidra. Os pratos a concurso estarão disponíveis nos restaurantes aderentes nesse fim-de-semana para as pessoas que desejarem provar as suas iguarias.

Semana da Saúde em São Martinho

De 11 a 15 de Junho, a Junta de Freguesia de São Martinho promove a Semana da Saúde. Uma iniciativa que terá lugar no Centro Cívico de São Martinho e que junta neste espaço um vasto leque de propostas relacionadas com a temática da saúde, bem-estar e estilos de vida saudável. A iniciativa, promovida em parceria com diversas entidades de saúde e empresas locais, oferece aos visitantes a oportunidade de aconselhamento especializado em diversas áreas, estando disponível gratuitamente a realização de diversos tipos de rastreios, assim como diversas terapias, passando por técnicas de massagem e relaxamento, reflexologia, acupunctura, aulas de body & mind, aconselhamento sexual e contraceptivo, alimentação saudável e biológica e ainda ictioterapia, um procedimento efectuado por pequenos peixes originários da Turquia, os Garra Rufa. Integrado nesta 2.ª edição da Semana da Saúde, realce para a conferência sobre oncologia realizada pelo Dr. Fernando Fernandes, médico com ampla experiência no tratamento de cancro da mama.

CDS realiza conferência de imprensa

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda questões da maior relevância para as populações da Madeira e Porto Santo. António Lopes da Fonseca irá prestar declarações à comunicação social às 10h30, junto à Estátua de João Gonçalves Zarco.

JPP realiza conferência de imprensa

A Conferência de imprensa, agendada para as 9h30, decorrerá no Miradouro do Curral dos Romeiros.

PSD reúne com Ordem dos Farmacêuticos

O Grupo Parlamentar do PSD/M reúne-se com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Farmacêuticos, à Rua da Carreira, 63, 2ª - Sala I. Pelas 12h30, estão previstas declarações à comunicação social.