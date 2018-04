Semana de Protecção Civil envolve comunidade escolar do Porto Santo

Entre os dias 16 e 20 de Abril, a Câmara Municipal do Porto Santo, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, promoveu diversas actividades no âmbito da Semana de Protecção Civil.

De destacar os simulacros realizados junto da comunidade escolar, bem como a prelecção sobre ‘Estratégias integradas de comunicação para a prevenção de desastres’, por parte de Ilídio Sousa da Associação Insular de Geografia, junto da Comissão Municipal de Protecção Civil.

Para finalizar o programa, ocorreu ontem à tarde uma exposição dos meios de Protecção Civil existentes no concelho, no largo junto ao Edifício de Serviços Públicos (Câmara Municipal do Porto Santo).

O objectivo da iniciativa foi proporcionar aos alunos dos 3º e 4º anos das escolas do 1.º Ciclo do Porto Santo, uma interacção com as várias entidades envolvidas.