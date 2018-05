Semana de cinema arranca nesta segunda-feira, conheça tudo na sua agenda

7.ª edição do Madeira Film Festival

A edição de 2018 do Madeira Film Festival, que se inicia nesta segunda-feira, conta com 18 longas-metragens oriundas de 11 países, uma ante-estreia e quatro estreias nacionais, com a presença de realizadores e actores para apresentarem os seus filmes e Q&A, e ainda workshops e uma masterclass muito especial. Haverá ainda uma cuidada selecção de curtas metragens, com uma estreia mundial e dois incríveis trabalhos de realizadores madeirenses.

Programa desta segunda-feira

- 18h30: Cocktail e ‘Welcoming Party’ com performance musical da Associação Flores de Maio - Grupo Machetinho (Divulgação dos Cordofones da Madeira), no Hotel Meliã Madeira Mare.

O Machetinho é um grupo que promove os cordofones tradicionais madeirenses através de vários estilos musicais. O grupo foi criado no âmbito da Associação Grupo Cultural Flores de Maio pelo professor Roberto Moniz, em 2005.

Terceira edição da ‘UMa Engenharias’

Os alunos finalistas dos Mestrados em Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica-Telecomunicações e Engenharia Informática da Universidade da Madeira (UMa) vão apresentar os seus projectos através de uma exposição de posters, protótipos e demonstrações, patente no átrio de entrada do Campus da Penteada, de 14 e 18 de Maio.

Apresentação da Feira do Campanário

A Associação Desportiva do Campanário promove, pelas 18h30, uma conferência de imprensa para apresentação da Feira de Campanário. Na ocasião, também será apresentada a XIII edição da Super Trial 4X4 Campanário e segunda prova do Campeonato da Madeira de Trial 4X4, sob a alçada da FPAK - Federação Portuguesa de automobilismo e Karting.

Inauguração das instalações da empresa Sancho Silva & Freitas

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, vai estar presente, pelas 18h00, na inauguração das instalações da empresa Sancho Silva & Freitas, no Caminho de São Martinho.

Bastonário dos Advogados visita a Madeira

Depois de percorrer as várias regiões do país de norte a sul, a iniciativa ‘Bastonato de Proximidade’, promovida pela Ordem dos Advogados desde o último trimestre de 2017, chega aos arquipélagos. A Madeira é a primeira ilha a acolher esta iniciativa, já a partir desta segunda-feira. Neste dia, o Bastonários da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, vai reunir com advogados madeirenses de três municípios: Ponta do Sol, São Vicente e Santa Cruz. Estes encontros visam conhecer a realidade da advocacia local e partilhar a actividade desenvolvida pelo Conselho Geral.

Programa desta segunda-feira:

9h30 - Apresentação de cumprimentos ao presidente da Comarca da Madeira, juiz desembargador, Paulo Duarte Barreto Ferreira;

11h00 - Encontro com os advogados da antiga Comarca da Ponta do Sol e visita ao Juízo de Competência Genérica;

12h00 - Encontro com os advogados da antiga Comarca de São Vicente e visita ao actual Juízo de Proximidade;

13h30 – Almoço no Hotel Solar do Bom Jesus em Santa Cruz;

15h00 - Encontro com os advogados da antiga Comarca de Santa Cruz e visita ao Juízo de Competência Genérica;

18h00 - Missa de Sufrágio em Memória dos advogados falecidos e Acção de Graças pelos Advogados no Activo, na Sé Catedral do Funchal;

20h00 - Jantar convívio no Hotel Four Views Baía.

Apresentação dos vencedores da 4.ª edição do Concurso de Vitrinismo ‘Cidade das Flores’

Pelas 15h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a apresentação dos vencedores da 4.ª edição do Concurso de Vitrinismo ‘Cidade das Flores’. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, e a presidente da ACIF, Cristina Pedra, estarão presentes na ocasião.

Entrega solidária de bilhetes do festival NOS Summer Opening

Pelas 12h, no Centro da Mãe, haverá a entrega solidária de bilhetes do festival NOS Summer Opening 2018 àquela instituição. A Câmara Municipal do Funchal é parceira do evento e o presidente Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terão uma reunião nesta segunda-feira, com um ponto único na ordem de trabalhos: realização da auscultação, no âmbito do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós 2020’, com a presença das seguintes Entidades:

- 09 horas - Secretária regional da Turismo e Cultura (SRTC);

- 14h30 - Secretário regional de Educação (SRE);

- 16h30 - Secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA).

Inauguração da exposição sobre os Herdeiros dos Capitães-Donatários

No âmbito do projecto Mercado Quinhentista da Escola Básica e Secundária de Machico, será inaugurada uma exposição sobre os primeiros Capitães-donatários da Madeira, Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo e Gonçalves Zarco. Reavivando e reforçando a ligação da comunidade ao seu património e ao seu passado, serve também esta iniciativa para assinalar e comemorar os 600 anos da descoberta da Madeira.

Workshop sobre ‘Comunicação com a pessoa com demência’

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal organiza, das 18 às 21 horas, um workshop sobre ‘Comunicação com a pessoa com demência’, nas suas instalações.

Seminário sobre ‘Rede Rural Nacional, Apoio à Cooperação’

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, desloca-se, pelas 14h45, à Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente onde participa no Seminário ‘Rede Rural Nacional, Apoio à Cooperação’. Este seminário visa contribuir para a divulgação e dinamização da Rede Rural Nacional (RRN), na Região Autónoma da Madeira, bem como, para promover o apoio do PRODERAM 2020 no âmbito da cooperação. A Rede Rural Nacional constitui uma plataforma de divulgação e partilha de informação, de experiência e de conhecimento que desenvolve a ligação entre agentes, com papel activo no desenvolvimento rural, através da partilha e cooperação dos que querem partilhar as suas experiências e conhecimentos, melhorar o desempenho e obter melhores resultados.

JPP realiza conferência na ALM

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa esta segunda-feira, 14 de Maio, pelas 9h30, na Assembleia Legislativa da Madeira. A porta-voz será a deputada Patrícia Spínola, que vai divulgar uma iniciativa parlamentar, referente ao sector da saúde.

CDS aborda questões de interesse para as populações

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda nesta segunda-feira, dia 14 de Maio, assuntos e relevante interesse para as populações da Madeira e Porto Santo. O deputado Mário Pereira irá prestar declarações à comunicação social às 12 horas, na Rua da Carreira.