Semana da Sidra vai da gastronomia à animação musical

A Quinta Pedagógica dos Prazeres promove a partir da próxima segunda-feira a quarta edição da Semana das Sidras da Madeira que decorre até ao domingo seguinte, dia 17 de Junho, com um concurso de sidra com produtos regionais, um concurso gastronómico com restaurantes locais, a que se junta animação e um cclo de conferências.

Os restaurantes foram desafiados a criar pratos com sidra ou vinagre de sidra, sendo que estas novas criações vão estar disponíveis para os visitantes no fim-de-semana na ementa.

De segunda a quinta, o programa centra-se no concurso de sidra, no concurso gastronómico e no ciclo de conferências, estando reservada para sexta, sábado e domingo a animação musical.

Na sexta, após a entrega dos prémios das sidras, às 20 horas, actua o duo Electro Band, seguido do DJ Jaime Freitas. No sábado actua pelas 19 horas o Grupo de Cordas da Fajã de Ovelha, às 20h os Grumpies e às 21h30 os 4Litro. O DJ Fire será responsável pela selecção de música de dança.

No domingo, há novos motivos para ir aos Prazeres. Às 15 horas realiza-se o habitual Leilão de Galos, às 17 horas serão entregues os prémios do concurso gastronómico e às 18 realiza-se uma mostra de cocktails com base de sidra, um evento promovido em parceria com a Associação de Barmen da Madeira.